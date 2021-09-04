«Продолжают рыть, упорно, изо всех сил». Главный редактор Baza заявил о взломе своего аккаунта в WhatsApp

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Главный редактор издания Baza Никита Могутин сообщил, что его аккаунт в мессенджере WhatsApp взломан.

«Я не знаю, кто, а главное — зачем, но взломали. Я проснулся утром и увидел среди уведомлений два сообщения: первое с кодом, второе — с удачным вводом этого кода», — написал Могутин в своем телеграм-канале.

По словам Могутина, он не пользуется WhatsApp, и те, кто получил доступ к его аккаунту, лишь «изрядно обогатили свою коллекцию поздравительных пикчей».

Главный редактор Baza раскритиковал систему защиты WhatsApp, в частности, указав, что он настраивал двухфакторную авторизацию, но она оказалась отключена.

У Могутина есть предположения, с чем может быть связан взлом.

«Мне вот любопытно: люди уже больше года ищут у нас признаки иностранного финансирования, связей с Госдепом или с „беглыми олигархами“, но так ничего и не находят. Но они продолжают рыть, упорно, изо всех сил».

За последние несколько недель о спам-атаках на номера телефонов сообщали журналистки и . На издание The Bell совершили три атаки за три недели, включая фейковую новостную рассылку подписчикам.

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