Суд в Ростове-на-Дону отменил арест матери трехлетнего ребенка за фото плаката «Умного голосования». Арест заменили штрафом

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Ростовский областной суд освободил активистку Беллу Насибян, арестованную на пять суток за плакат «Умного голосования» на сторис в инстаграме. Об этом сообщает издание «161.ru».

Арест Насибян заменили штрафом, его сумму издание не уточняет.

Насибян получила пять суток ареста 2 сентября, ее признали виновной в пропаганде экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). В протоколе, составленном полицейскими, подчеркивалось, что «Умное голосование» является проектом , чья деятельность запрещена в России.

У Насибян есть трехлетний ребенок; по закону, суд не может назначать административный арест матерям несовершеннолетних детей. При рассмотрении дела, отправляя активистку под арест, судья сослалась на то, что информации о ребенке нет в паспорте. Родственников, которые были готовы привезти свидетельство о рождении, судья ждать отказалась.

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