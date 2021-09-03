Сочинский суд арестовал на пять суток водителя, на машине которого прокатился приклеенный скотчем блогер

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Суд Сочи арестовал на пять суток 27-летнего приезжего из Амурской области, участвовавшего в экстремальном заезде вместе с блогером из Петербурга Данилом Мясниковым. Об этом сообщают «Кубанские новости».

1 сентября Мясников опубликовал в инстаграме (там на него подписаны 800 тысяч человек) видео, на котором его провозят по трассе на высокой скорости приклеенным скотчем к спортивному автомобилю Chevrolet Camaro. «Привет, я разогнался 180 км/ч, привязанный к тачке», — говорилось в подписи к видео.

После публикации видео полиция Сочи, где снимался ролик, начала проверку. На следующий день машину и водителя обнаружили и задержали на одной из улиц города.

На водителя составили административные протоколы о мелком хулиганстве, превышении скорости и нарушении правил перевозки людей. В отношении Мясникова полиция никаких претензий пока не выдвигала.

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