Во Владивостоке во время экономического форума отменили спектакль про распад СССР

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Во Владивостоке в Приморском театре молодежи запретили читку пьесы Михаила Дурненкова «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз», которую актеры собирались представить на открытии нового сезона 2 сентября.

Как пишет журнал «Театр», отмена спектакля произошла «по звонку из министерства культуры и архивного дела Приморского края» накануне приезда президента РФ Владимира Путина на Восточный экономический форум во Владивосток. Информацию о запрете также подтвердил в фейсбуке бывший глава департамента культуры Сергей Матлин.

В соцсетях самого театра сообщается о переносе мероприятий, запланированных к открытию сезона, на следующую неделю из-за того, что «вечером 2 сентября на Центральной площади города состоится большой праздник». Состоится ли читка пьесы через неделю, не уточняется.

Пьеса «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз» анонсировалась театром как история «о шести молодых друзьях, чьи судьбы комическим и трагическим способом переплелись в едином порыве — противостоять государственной системе».

Спектакль по этой пьесе Михаила Дурненкова присутствует в репертуаре московского центра имени Мейерхольда. Он поставлен режиссером Талгатом Баталовым и труппой «Июльансамбль» на средства Фонда президентских грантов.

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