В Барселоне задержали вора в законе Левана Сухумского. В прошлом году он бежал из суда во Владимире, отпросившись в туалет
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Национальная полиция Испании задержала криминального авторитета, разыскиваемого в России по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.
В заявлении полиции не раскрывается имя задержанного, но источники РИА Новости сообщили, что речь идет о воре в законе Леване Абуладзе, также известном как Леван Сухумский.
По сведениям испанских правоохранительных органов, он был задержан в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту. Поимка криминального авторитета стала результатом совместного расследования с полицией Грузии, отмечается в сообщении. В Испании преступник намеревался «анонимно продолжить руководить своей организацией».
Как сообщали российские СМИ, ранее Абуладзе отсидел четыре года в тюрьме «Владимирский централ» по обвинению в незаконном обороте наркотиков и подделке документов.
После отбытия срока в апреле 2020 года МВД выпустило распоряжение о пожизненной нежелательности пребывания Абуладзе в России, и его отправили в спецприемник для иностранных граждан, ожидающих депортации. Вскоре на криминального авторитета завели уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы за статус вора в законе.
В декабре 2020 года Леван Абуладзе сбежал из здания суда во Владимире, где должен был решаться вопрос о продлении ему меры пресечения. Как сообщалось, по требованию адвокатов конвой снял с него наручники, после чего Абуладзе отошел в туалет и скрылся в неизвестном направлении.