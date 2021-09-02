Соратники Навального обнаружили недвижимость на 1,5 миллиарда рублей у семьи вице-спикера Госдумы
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Соратники политика Алексея Навального выпустили расследование, в котором говорится, что семье вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева принадлежит недвижимость общей стоимостью около 1,5 миллиарда рублей.
По данным авторов расследования, жена Гордеева Татьяна владеет квартирой в Москве площадью 252 квадратных метра напротив Третьяковской галереи; ее рыночную стоимость соратники Навального оценили в 260 миллионов рублей.
Дочери Гордеева Варваре Масловой принадлежат две квартиры в Москве площадью 136 и 152 квадратных метра — их стоимость в расследовании оценивается в 59 и 185 миллионов рублей соответственно.
Сын Гордеева Никита владеет участком в 44 сотки на Рублевском шоссе (в расследовании его стоимость оценивается в 480 миллионов рублей), а также участком с домом в Рязанской области, где провел детство его отец (80 миллионов).
На мать жены Никиты Гордеева оформлены два участка земли в Подмосковье в элитном коттеджном поселке Зеленый Мыс общей площадью 3700 квадратных метров (220 миллионов), а также квартира в Хамовниках площадью 181 квадратный метр (217 миллионов).
На выборах 2021 года Алексей Гордеев возглавляет список «Единой России» в Воронежской области.