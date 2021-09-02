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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Джо Байденом прошла в «продуктивной, но не в постоянно солнечной атмосфере». Об этом Зеленский заявил на кратком брифинге, который, в числе прочих, транслировал украинский телеканал «UA: Первый».

Зеленский также сообщил журналистам, что не знает, возникла ли между ним и Байденом «химия», подчеркнув при этом, что между президентами состоялся «нормальный мужской разговор».

Зеленский также отметил, что не заметил какого-либо негативного отношения со стороны президента США и его администрации к Украине, ему лично и его команде — «негатива не было вовсе, ноль, ни одного аспекта, ни слова».

Зеленський про результати переговорів з Байденом | НАЖИВО | «Суспільна студія» UA:Перший

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с Джо Байденом после его вступления на пост президента США. Зеленский и Байден не стали давать совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, ограничившись лишь кратким общением с журналистами и публикацией заявления о стратегическом партнерстве двух стран.

В этом заявлении США подчеркнули приверженность территориальной целостности Украины и пообещали помогать Киеву в борьбе с «российской агрессией». Стороны также договорились оказывать противодействие «Северному потоку — 2» и усилить сотрудничество в сферах обороны и кибербезопасности.

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