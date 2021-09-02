Мосгорсуд отменил двум следователям центрального аппарата СК приговор за взятку, полученную от адвоката главного обвиняемого по делу Голунова

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Мосгорсуд отменил приговор о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывших следователей центрального аппарата СК Андрея Тринева и Сергея Дубинского.

Тринев и Дубинский в марте получили восемь и шесть лет лишения свободы по приговору Басманного районного суда. Их признали виновными в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от адвоката Алексея Коврижкина, представлявшего интересы топ-менеджеров банка «Экспресс-кредит», которые были фигурантами дела о мошенничестве на сумму более 200 миллионов рублей. Тринев и Дубинский были задержаны с поличным в конце 2018 года.

Приговор отменен из-за «процессуальных нарушений», а дело отправлено на новое рассмотрение. На это время Тринев будет оставаться под стражей; Дубинского перевели под домашний арест.

Адвокат Алексей Коврижкин, в получении взятки от которого признали виновными Тринева и Дубинского, в октябре 2020 года по их жалобе был на два года лишен адвокатского статуса. Следователи обвиняли адвоката в провокации, утверждая, что тот по собственной инициативе записывал разговоры с ними на телефон.

Коврижкин защищал полицейского Игоря Ляховца в ходе дела Ивана Голунова. Ляховец, организовавший подброс наркотиков журналисту, получил 12 лет лишения свободы.

Дубинский известен расследованием дела против совладельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика: ему вменяли оказание ненадлежащих услуг из-за теракта 2011 года. В 2016 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

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