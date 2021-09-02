«Логово защитника террористов». В день рождения Льва Пономарева на стене его дома появилась оскорбительная надпись

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

На стенах дома, где живет , 2 сентября в день 80-летия правозащитника появилась оскорбительная надпись «Логово защитника террористов».

Такую же надпись нанесли и дверь офиса Пономарева, а рядом с квартирой правозащитника наклеили листовку с его фото и оскорблениями.

Как сообщил Пономарев «Медиазоне», он вызвал полицию, сотрудники правоохранительных органов фиксируют надписи.

Движение «За права человека», которым руководил Лев Пономарев, в 2019 году было сначала признано «иноагентом», а затем ликвидировано решением Верховного суда. Вместо движения была создана организация «За права человека», работавшая без образования юридического лица, однако в марте 2021 года Пономарев объявил о ее ликвидации из-за закона об «иноагентах», указав, что в России «сознательно, шаг за шагом» уничтожают правозащитное движение.

Читайте также

«Оскорбительно думать, что мы — нация рабов» Интервью Льва Пономарева. Минюст России пытается ликвидировать его движение «За права человека»

Читайте также

«Оскорбительно думать, что мы — нация рабов» Интервью Льва Пономарева. Минюст России пытается ликвидировать его движение «За права человека»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой