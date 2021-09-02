«Логово защитника террористов». В день рождения Льва Пономарева на стене его дома появилась оскорбительная надпись
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На стенах дома, где живет Лев Пономарев , 2 сентября в день 80-летия правозащитника появилась оскорбительная надпись «Логово защитника террористов».
Такую же надпись нанесли и дверь офиса Пономарева, а рядом с квартирой правозащитника наклеили листовку с его фото и оскорблениями.
Как сообщил Пономарев «Медиазоне», он вызвал полицию, сотрудники правоохранительных органов фиксируют надписи.
Движение «За права человека», которым руководил Лев Пономарев, в 2019 году было сначала признано «иноагентом», а затем ликвидировано решением Верховного суда. Вместо движения была создана организация «За права человека», работавшая без образования юридического лица, однако в марте 2021 года Пономарев объявил о ее ликвидации из-за закона об «иноагентах», указав, что в России «сознательно, шаг за шагом» уничтожают правозащитное движение.