В школе в Северной Каролине открыли стрельбу. Это второй шутинг в учебных заведениях в штате за три дня
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В школе в городе Уинстон-Салем в Северной Каролине открыли стрельбу. Об этом сообщает местный телеканал ABC 11.
Один из учеников получил ранения, все остальные находятся в безопасности, заявили в полиции. Вход и выход с территории кампуса был перекрыт.
Стрелявший пока не задержан, сейчас полиция обыскивает все здания на территории школы.
31 августа аналогичный инцидент произошел в другой школе в Северной Каролине в городе Уилмингтон. Тогда ранения также получил один из учеников, он был госпитализирован. Стрелявшего — 15-летнего подростка — задержала полиция, ему предъявили обвинения в попытке умышленного убийства.