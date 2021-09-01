Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой

В школе в Северной Каролине открыли стрельбу. Это второй шутинг в учебных заведениях в штате за три дня

Источник: ABC 11

В школе в городе Уинстон-Салем в Северной Каролине открыли стрельбу. Об этом сообщает местный телеканал ABC 11. 

Один из учеников получил ранения, все остальные находятся в безопасности, заявили в полиции. Вход и выход с территории кампуса был перекрыт. 

Стрелявший пока не задержан, сейчас полиция обыскивает все здания на территории школы. 

31 августа аналогичный инцидент произошел в другой школе в Северной Каролине в городе Уилмингтон. Тогда ранения также получил один из учеников, он был госпитализирован. Стрелявшего — 15-летнего подростка — задержала полиция, ему предъявили обвинения в попытке умышленного убийства.

Шутинги в американских школах

Читайте также

Беги, прячься, дерись: американская инструкция на случай шутинга Когда на студентов в Огайо напал мужчина с ножом, она пригодилась

Читайте также

Беги, прячься, дерись: американская инструкция на случай шутинга Когда на студентов в Огайо напал мужчина с ножом, она пригодилась