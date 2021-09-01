Школьница из Петербурга попыталась уехать в Финляндию на такси

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На российско-финской границе задержали 16-летнюю ученицу 10 класса одной из школ Петербурга, которая вместе с подругой пыталась уехать в соседнюю страну на такси. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Фонтанка».

Источник «Интерфакса» рассказал, что в полицию вечером 31 августа обратилась мать школьницы, которая рассказала, что дочь ушла гулять со знакомой, а позже отказалась вернуться домой ночевать и не стала говорить, где она находится.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что девушки на такси отправились в Финляндию, на границе их задержали, школьницу вернули родителям.

«Фонтанка», в свою очередь, сообщает, что девушки познакомились еще полгода назад в соцсетях, но встретиться решили лишь в конце августа. Издание предполагает, что 16-летнюю Ефросинью подговорила на поездку ее подруга Настя. О второй девушке никакой информации не сообщается.

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