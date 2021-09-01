Фигурант дела о повреждении машины ФСБ на акции в поддержку Навального приговорен к пяти годам условно

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Тверской суд приговорил участника акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей в Москве 23 января, к пяти годам лишения свободы по делу о повреждении машины ФСБ на Цветном бульваре.

Борисов признан виновным в двух эпизодах применения не опасного для жизни или здоровья насилия к сотрудникам правоохранительных органов (часть 1 статьи 318 УК РФ), а также умышленном повреждении или уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

По делу о повреждении машины ФСБ, которую участники акции 23 января забросали снежками и пинали ногами, а также прыгали на капоте, в числе прочих был задержан тиктокер Константин Лакеев (kievskyyy, 800 тысяч подписчиков). Очевидцы сообщали, что Лакеев лишь пнул автомобиль, но не запрыгивал на капот. Тиктокера обвинили в порче имущества (часть 2 статьи 167 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Приговор Лакееву на момент написания этой новости вынесен не был.

После задержания Лакеева СК опубликовал видеозапись, на которой тиктокер просит прощения «у госслужащих, у полицейских, — у всех кто с этим связан и не связан» и обещает, что «больше такого — 100% — не повторится». Тогда же Следственный комитет распространил видео с извинениями еще одного участника акции, имя которого не указывалось.

На акциях 23 января в России были задержаны около 4 тысяч человек, были возбуждены несколько десятков уголовных дел.

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