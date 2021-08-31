Путин посмертно наградил орденами Мужества летчиков, погибших в крушении Ил-112В. Они до последнего пытались увести самолет от домов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества экипаж новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, погибший 17 августа во время испытаний в Московской области.

Командира экипажа Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева наградили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники», сказано в сообщении Кремля.

Опытный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа. Самолет упал в лесу во время тренировочного полета, когда летчики заходили на посадку в районе аэродрома Кубинка. Летчики до последнего пытались увести самолет от жилых домов. По предварительной информации, которую приводил ТАСС, причиной крушения стало разрушение двигателя самолета.

Читайте также

В Подмосковье во время испытаний разбился транспортный самолет Ил-112В. Погибли трое летчиков

Читайте также

В Подмосковье во время испытаний разбился транспортный самолет Ил-112В. Погибли трое летчиков