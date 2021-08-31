«Это подло». Лаврова возмутила интерпретация его слов о Сталине «оппозиционными СМИ»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «оппозиционные СМИ» неверно интерпретировали его слова о Сталине.

Вот как ТАСС цитировал высказывание Лаврова о Сталине 30 августа:

[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <…> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны.

На следующий день после того, как эти слова главы МИД России процитировали многие СМИ (и «Медуза» в том числе), Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений попытался объяснить, что же он имел в виду.

По сути дела, я сказал следующее: «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы. И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми.

«Оппозиционные СМИ» и «некоторые деятели в нашей оппозиции», добавил Лавров, интерпретировали его слова как попытку оправдать преступления сталинизма. «Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», — подчеркнул министр иностранных дел.

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