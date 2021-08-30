Власти Беларуси прекратили уголовное дело против PandaDoc, открытое после протестов. Генпрокуратура объявила, что фигуранты возместили ущерб

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Уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей IT-компании PandaDoc закрыто, объявила Генпрокуратура Беларуси в своем телеграм-канале.

Такое решение, говорится в сообщении, принято после того, как фигуранты дела — директор по продукту Виктор Кувшинов и директор Дмитрий Рабцевич — «признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления».

Кроме того, утверждает Генпрокуратура, обвиняемые возместили причиненный ущерб и выплатили компенсацию в размере более 77 тысяч белорусских рублей (более 2,2 миллиона российских рублей).

Дело в отношении руководителей PandaDoc было возбуждено в сентябре 2020 года после того, как основатель компании Микита Микадо поддержал оппозицию во время протестов. Фигурантов дела обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при возврате налога на добавленную стоимость.

Микадо связал уголовное дело с политическими репрессиями. PandaDoc заявила, что после ареста топ-менеджеров прекращает работу компании в Беларуси и вывозит своих сотрудников из страны.

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