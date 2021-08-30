Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки мигрантов в центре Москвы. Из-за нее в отделение доставили 49 человек

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело после массовой драки в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

Драка произошла на Бауманской улице 27 августа. Ее участники скрылись до приезда полиции, однако позже «для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев» в местный ОВД были доставлены 49 человек. 15 из них оштрафовали за мелкое хулиганство.

По данным СК, зачинщиками драки были не менее десяти выходцев из Средней Азии. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично потребовал провести проверку по факту инцидента — он подчеркнул, что это «уже не первый подобный случай в Москве за последнее время».

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