Компания Alibaba уволила 10 сотрудников за распространение истории их коллеги, обвинившей начальника в изнасиловании

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Китайский интернет-ретейлер Alibaba уволил 10 сотрудников, которые предали огласке историю своей коллеги, обвинившей одного из менеджеров Alibaba в изнасиловании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, причиной увольнения было названо раскрытие корпоративной информации. Уволенные публиковали в открытом доступе скриншот поста коллеги, выложенного на закрытом корпоративном форуме Alibaba, к которому имеют доступ 250 тысяч сотрудников компании.

В начале августа сотрудница Alibaba написала на корпоративной платформе, что руководитель изнасиловал ее после одной из встреч с клиентами. В момент изнасилования она была в состоянии алкогольного опьянения, поскольку, по ее словам, на встрече ее заставляли много пить.

Женщина заявила, что изначально пожаловалась руководству Alibaba, но это не принесло результатов. Поэтому, кроме публикации сообщения на корпоративном форуме, женщина устроила акцию в столовой Alibaba, во время которой раздавала листовки и говорила в мегафон, что «топ-менеджер Alibaba изнасиловал свою подчиненную, но компания ничего не предприняла».

Скриншоты поста пострадавшей попали в соцсеть Weibo и вызвали широкий резонанс в Китае. Из Alibaba уволили сотрудника, обвиненного в изнасиловании и двух топ-менеджеров, которые не отреагировали на жалобу пострадавшей. Глава Alibaba Дэниэл Чжан выразил сожаление из-за случившегося. Бывший менеджер, обвиненный в изнасиловании, стал подозреваемым по уголовному делу. Он признал совершение «интимных действий» с пострадавшей.

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