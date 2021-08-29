Умер бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

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Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер в возрасте 79 лет, сообщила пресс-служба организации.

MPICS Sport / Scanpix / LETA

В память о Рогге МОК постановил приспустить на пять дней Олимпийский флаг на всех объектах организации.

Жак Рогге — восьмой президент Международного олимпийского комитета. Он возглавлял организацию с 2001-го по 2013 год, после чего стал почетным президентом МОК.

Рогге был ортопедом в сфере спортивной медицины. Он занимался разными видами спорта: был чемпионом Бельгии по регби, 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Участвовал в соревнованиях по парусному спорту на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов.