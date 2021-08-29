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Сборная России по пляжному футболу выиграла финал чемпионата мира, проходившего в Москве. Матч Россия — Япония завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды.

В сборной России голы забили Федор Земсков, Юрий Крашенинников (дважды), Андрей Новиков и Артур Папоротный, в сборной Японии — Такую Акагума, отметившийся дублем.

В матче за третье место мирового первенства Швейцария со счетом 9:7 победила команду Сенегала.

Чемпионат мира проходил с 19 по 29 августа в «Лужниках».

Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу. До этого национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах.

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