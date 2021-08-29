«Ашан» за полгода закрыл в России 17 магазинов

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Французская торговая сеть Auchan («Ашан») в январе-июне 2021 года закрыла в России 17 своих магазинов, сообщает РБК, ссылаясь на отчетность Elo Group (ранее называлась Auchan Holding).

В то же время в Западной Европе «Ашан» открыл 28 новых магазинов, а в Румынии и в Украине — по три новых точки в каждой из стран, отмечает ТАСС, также ссылаясь на отчетность компании.

За год — с июня 2020-го по июнь 2021 года — компания закрыла в России 36 магазинов. Если год назад их насчитывалось 274, то сейчас — 238. При этом число супермаркетов сократилось на 32,5% — с 212 до 143, но многие магазины могли переделать в гипермаркеты «Ашан Сити».

Auchan Retail работает в России с 2002 года. Выручка «Ашана» в России по РСБУ, как отметил РБК, снижается пять лет подряд. По итогам 2020 года компания впервые за пять лет показала чистый убыток в размере 4,8 миллиарда рублей.

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