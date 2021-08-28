В Домодедово на два часа задержали вылет самолета Москва — Геленджик из-за сообщения о бомбе на борту
Источник: ТАСС
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Правоохранительные органы получили информацию о минировании самолета, который должен был вылететь из московского аэропорта Домодедово в Геленджик. Об этом заявили источники ТАСС и РИА Новости.
По информации ТАСС, речь идет о самолете Airbus A320, который должен был вылететь из Домодедово в 11:25 по московскому времени. В настоящее время самолет проверяют, рейс задержан.
Личность человека, заявившего об угрозе взрыва на борту, неизвестна.
Обновлено. Самолет вылетел в Геленджик в 13:32 по московскому времени. Бомбу на его борту не нашли, заявил источник ТАСС.