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Правоохранительные органы получили информацию о минировании самолета, который должен был вылететь из московского аэропорта Домодедово в Геленджик. Об этом заявили источники ТАСС и РИА Новости.

По информации ТАСС, речь идет о самолете Airbus A320, который должен был вылететь из Домодедово в 11:25 по московскому времени. В настоящее время самолет проверяют, рейс задержан.

Личность человека, заявившего об угрозе взрыва на борту, неизвестна.

Обновлено. Самолет вылетел в Геленджик в 13:32 по московскому времени. Бомбу на его борту не нашли, заявил источник ТАСС.

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