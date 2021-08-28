Умерла член СПЧ Мария Большакова

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В возрасте 72 лет умерла член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Мария Большакова. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

Администрация президента России

Большакова в 1993 году создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области, на базе которого позднее была организована общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России».

В 2006-2010 годах Большакова входила в состав Общественной палаты России. Членом СПЧ она стала в 2011 году.

В марте 2014 года Большакова вместе с рядом других членов СПЧ покинула заседание совета из-за разногласий по поводу ввода российских войск в Крым.