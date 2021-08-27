Суд арестовал бывшего полицейского, убившего восьмилетнюю девочку в Тюмени. Его проверяют на причастность к аналогичному убийству 2011 года в Нягани

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Ленинский суд Тюмени арестовал Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки.

Бережной арестован до 25 октября. Его адвокат заявил, что не будет обжаловать арест.

Во время заседания суда у здания дежурили усиленные отряды полиции, чтобы не допустить беспорядков.

Как сообщает URA.ru, Бережного также проверяют на причастность к убийству 12-летней девочки в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе. Преступление было совершено в 2011 году и до сих пор не раскрыто. Бережной, работавший в Нягани помощником участкового, через пять дней после убийства уволился, после чего уехал из города. Сейчас следствие запросило из Тюмени образцы его ДНК.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня. Ее тело, завернутое в пакет, нашли 19 августа примерно в двух километрах от дома, где она жила. Бережного задержали через шесть дней после этого, он признался в убийстве.

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