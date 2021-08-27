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Легкоатлетка Кристина Тимановская продала медаль на eBay за 21 тысячу долларов. Деньги она направит в фонд спортсменов, выступивших против Лукашенко

Источник: Фонд спортивной солидарности

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала свою медаль, полученную на Европейских играх 2019 года, на eBay.

Покупатель заплатил за медаль 21 тысячу долларов, его имя и гражданство не уточняются.

Полученные деньги Тимановская направит в Фонд спортивной солидарности, объединяющий спортсменов, которые во время протестов в Белоруссии выступили против Александра Лукашенко.

Кристина Тимановская, находясь на Олимпиаде в Токио, выступила с критикой руководства белорусской сборной, после чего ее сняли с заявки на соревнования и потребовали вернуться в Белоруссию. Тимановская заявила, что боится задержания и отказалась возвращаться. После этого Польша предоставила ей убежище. 

После инцидента с Тимановской возвращаться в Белоруссию отказались еще двое белорусских спортсменов — легкоатлет Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова, выступающая в многоборье. Они заявили, что останутся в Германии.

Эмиграция Кристины Тимановской

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