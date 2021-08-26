Льва Шлосберга вновь не допустили до выборов в Госдуму. На этот раз ЦИК исключил его из федерального списка «Яблока»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

ЦИК исключил лидера псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга из федерального списка партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Такое решение, сообщает РИА Новости, ЦИК принял после того, как Шлосберг был решением Мосгорсуда снят с выборов в Госдуму по Ховринскому одномандатному избирательному округу в Москве из-за его якобы причастности к деятельности .

Как заявил член ЦИК Антон Лопатин на заседании 26 августа, Мосгорсудом было подтверждено отсутствие у кандидата Шлосберга пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности «экстремистской организации», что является основанием для исключения кандидата из федерального списка.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что она не считает Шлосберга связанным с «экстремистами», но обязана выполнить решение суда.

Уважая решение суда, позволю себе высказать свою личную позицию. Я знаю Льва Марковича как человека, как политика с очень развитым правовым сознанием, как человека, который противник так называемого умного голосования, жесткого принципиального политического оппонента (Алексея) Навального и его сторонников. Я высказываю свою личную позицию, что никак не могу считать, что он каким-то образом, каким-то боком имеет какое-то отношение к экстремистам и так далее. Я не могла об этом не сказать.

Шлосберг намерен продолжать бороться за отмену принятых по нему решений суда и ЦИК.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег