Авиакомпания Delta заставит невакцинированных сотрудников доплачивать по 200 долларов ежемесячно за медицинскую страховку

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Американская авиакомпания Delta Air Lines будет удерживать у сотрудников дополнительно по 200 долларов за медицинскую страховку, если они откажутся пройти вакцинацию. Об этом пишет CNBC.

В руководстве компании объяснили такую меру тем, что госпитализация одного заболевшего ковидом обходится Delta в 50 тысяч долларов.

Помимо дополнительной платы за страховку, в авиакомпании решили наложить на невакцинированных работников и другие ограничения — так, они будут должны носить маски в помещениях, а также еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тесты. Кроме того, им не будут оплачивать больничный, если они заразятся коронавирусом.

Сейчас в Delta вакцинированы около 75% из 75 тысяч сотрудников. Авиакомпания рассчитывает, что в ближайшие месяцы этот показатель приблизится к 100%.

В начале августа другая крупнейшая авиакомпания США — United Airlines — объявила, что с конца октября все сотрудники, которые не вакцинируются, будут уволены.

Недавний опрос компании Eagle Hill, которая специализируется на консультации бизнеса по кадровым вопросам, показал, что 40% американцев считают, что люди, не прошедшие вакцинацию, должны больше платить за медицинскую страховку.

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