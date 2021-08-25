В Омске вынесли приговор россиянке, укравшей 1 миллион долларов со счетов Минсельхоза Казахстана и скрывавшейся 16 лет

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Суд в Омске приговорил местную жительницу к 2 годам и 5 месяцам колонии за хищение в 2003 году 187 миллионов тенге (более 1 миллиона долларов по курсу на тот момент) со счета Минсельхоза Казахстана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областную прокуратуру.

В сообщении прокуратуры имя подсудимой не указано. Ранее «Спутник Kazakhstan» писал, что в мошенничестве обвиняют россиянку Светлану Киршову.

Киршова, продававшая овощи на рынке в Омске, в 2003 году приехала в Казахстан. Там Киршова и ее сообщники открыли фирму, наняли на работу местную жительницу, похожую на нее внешне и, воспользовавшись внешним сходством, оформили поддельные документы. По этим документам Киршова устроилась на работу ведущим казначеем управления казначейства Астаны.

Воспользовавшись служебным положением, она перевела своей фирме 500 миллионов тенге со счетов Минсельхоза Казахстана. 187 миллионов тенге Киршова сняла со счета наличными в одном из банков.

После этого Киршова вернулась на рабочее место в казначейство, однако узнала, что там проходит проверка из-за исчезновения денег, отпросилась домой и вернулась из Астаны в Омск, пишет «Медиазона» со ссылкой на «Вести. Омск».

В розыске Киршова находилась почти 16 лет. Задержать ее удалось лишь в Белгороде в декабре 2020 года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Средства были похищены со счетов комитета по водным ресурсам, который в тот момент входил в Минсельхоз. Сейчас он в составе министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Казахстан собирается взыскать с Киршовой похищенные средства. Соответствующий иск подан от имени комитета по водным ресурсам, со счетов которого 18 лет назад были похищены средства.

В сообщении прокуратуры говорится, что двое подельников Киршовой были осуждены ранее. Какое им назначено наказание, не уточняется.

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