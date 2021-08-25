Осужденный за превышение полномочий экс-глава ИК-7 в Карелии, где пытали Ильдара Дадина, вышел на свободу. Он отсидел в колонии всего полгода
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Бывший глава ИК-7 в Карелии Сергей Коссиев, осужденный по делу о превышении должностных полномочий, находится на свободе. Внимание на это обратила «Медиазона».
Как выяснило издание, Коссиев освободился еще в апреле 2020 года по УДО. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в январе 2019 года — на протяжении нескольких месяцев после этого он находился в СИЗО в 300 метрах от своей квартиры и только осенью 2019 года его этапировали в колонию после обращения адвоката потерпевших.
Вскоре после Коссиева, в мае 2020 года, на свободу вышел и его бывший заместитель Анатолий Лоист. Он был осужден на три года лишения свободы — помимо злоупотребления полномочиями, его судили за получение взятки «в виде обуви».
Кирово-Чепецкий суд отказался опубликовать на сайте или предоставить «Медиазоне» судебные решения в отношении Коссиева и Луиста. Зампредседателя суда Елена Докунина в своем ответе проигнорировала и вопрос о том, учитывалось ли мнение восьми потерпевших при вынесения решения о смягчении наказания бывшим тюремщикам.
В ИК-7 содержался активист Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье о многократном нарушении правил поведения на митингах. В ноябре 2016 года он рассказал о пытках, в которых, по его словам, участвовал и Коссиев. Информацию о пытках и избиениях подтвердили и другие заключенные и их родственники, однако ФСИН и СК по итогам проверок не нашли нарушений.
Коссиев ушел на пенсию в начале 2018 года. Судили его не за пытки над Дадиным, а по обвинениям в вымогательстве у обеспеченных заключенных денег за улучшение условий нахождения в колонии.