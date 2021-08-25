Мэрия Москвы отказала профсоюзу журналистов в проведении митинга против закона об «иноагентах»

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Департамент региональной безопасности мэрии Москвы отказал в проведении митинга против закона об «иностранных агентах», заявку на который подал профсоюз журналистов, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.

В ответе на заявку департамент напомнил, что в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение публичных мероприятий.

Митинг планировалось провести 4 сентября на Пушкинской площади. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе Сергей Митрохин, предложили провести в этот день встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ.

Профсоюз журналистов в свою очередь планирует 2 сентября организовать встречу коллег — журналистов, руководителей СМИ и юристов, — на которой «обсудить пути защиты и договориться о совместных действиях».

21 августа в список СМИ — «иностранных агентов» были внесены , и еще семь журналистов. Это уже пятое расширение списка за последние четыре месяца.

22 августа журналисты провели серию одиночных пикетов против признания СМИ «иностранными агентами» у здания ФСБ на Лубянке. Были задержаны 12 человек. Почти всех задержанных отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга.

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