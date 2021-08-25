Из российского вертолета в аэропорту Кабула украли бронежилеты, аварийный топор и еду

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Неустановленные люди обокрали вертолет МИ-8МТВ российской авиакомпании UTair, который находился в аэропорту Кабула, сообщило издание Baza, не указывая источник информации.

По его данным, из вертолета украли портативную радиостанцию, судовую документацию, огнетушители, бронежилеты, аварийный топор, кислородные маски и «даже подголовник сидения для бортпроводника».

В пресс-службе UTair официально сообщили, что 17 августа в вертолете «вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов». Также у воздушного судна повредили внешнюю обшивку. Список украденных вещей в компании не привели.

Специалисты навели порядок на борту и подготовили вертолет к вылету. 22 августа судно вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перевезли в безопасное место.

UTair с 1991 года выступает как подрядчик ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетами, а с 2001 года — крупнейший поставщик авиатранспортных услуг для ООН. 18 и 22 августа авиакомпания вывезла из Кабула более 200 сотрудников ООН.

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