Вылет вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам задержали из-за подозрений на «гаванский синдром» в Ханое

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Вылет самолета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура в Ханой, столицу Вьетнама, задержали на три с половиной часа из-за «аномального инцидента, связанного со здоровьем», который произошел в Ханое. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление Госдепартамента США.

Bloomberg отмечает, что Госдеп часто использует формулировку «аномальный инцидент, связанный со здоровьем», чтобы описать .

В Белом доме отказались сообщить, похожи ли симптомы человека, с которым произошел «аномальный инцидент», на симптомы «гаванского синдрома». Неофициально в Госдепе сказали CBS News, что инцидент в Ханое схож со случаями проявления «гаванского синдрома» в других странах.

Самолет Камалы Харрис должен был вылететь из Сингапура днем 24 августа, в 16 часов по местному времени (в 11 утра по Москве), но за полчаса до вылета рейс отложили. Самолет отправился в Ханой в 19:30 (в 14:30 по Москве). Такие задержки необычны для первых лиц США, отметило агентство.

Впервые с «гаванским синдромом» в 2016 году столкнулись сотрудники посольства США в Гаване. В 2017 году о похожих симптомах сообщили канадские дипломаты, работавшие на Кубе. Аналогичные случаи происходили в Китае, Узбекистане, России, США, Германии.

Спецслужбы США предполагали, что за атаками могут стоять российские власти. Представители России, а также Кубы и Китая ранее отрицали свою причастность к случившемуся.

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