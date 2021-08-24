Прокуратура начала проверку советника вице-губернатора Красноярского края, назвавшего местных жителей «ноющей кучей дерьма»

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Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, сообщает ТАСС.

Проверка проводится по жалобе гражданина «о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), пояснили агентству в пресс-службе региональной прокуратуры.

Агафонов ранее в августе написал в фейсбуке пост с критикой жителей Красноярска, жалующихся на дым от лесных пожаров, в нем, в частности, были такие выражения, как «ноющая куча дерьма» и «не русские, а плаксивый сброд».

Пост был удален администрацией фейсбука за нарушение правил соцсети. Сам Агафонов подчеркивал, что не убирал запись, вызвавшую скандал. В администрации Красноярского края, в свою очередь, заявили, что не планируют каких-либо кадровых решений в отношении Агафонова.

В начале августа дым от лесных пожаров в Якутии, где несколько месяцев горит тайга, дошел до соседних регионов, в том числе Красноярского края. Жителям Красноярска Роспотребнадзор рекомендовал как можно меньше времени проводить на открытом воздухе.

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