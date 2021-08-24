ОНФ предложил ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

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«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил Минцифры ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. С письмом ОНФ ознакомился «Коммерсант».

Также в обращении предлагается обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

В Минцифры заявили, что пока не получили письмо от ОНФ, но отметили, что сейчас «в разной степени готовности» находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров. Что это за концепции, не уточняется.

Ранее за введение ответственности за подмену номеров выступал Центробанк. В первом квартале 2021 года ЦБ выявил около 6100 номеров, с которых звонили мошенники. Это на 38% больше аналогичного периода прошлого года.

При этом опрошенные «Коммерсантом» эксперты отнеслись к инициативе ОНФ скептически, указав, в частности, на то, что подменные номера используют не только мошенники, но и бизнес — для информирования клиентов, поскольку на такие номера нельзя перезвонить.

Сервисы по подмене номеров распространились в России в 2019 году и с тех пор стали одним из основных инструментов телефонных мошенников. Всего, по оценке Сбербанка, с помощью телефонного мошенничества со счетов россиян ежемесячно крадут от трех с половиной до пяти миллиардов рублей.

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