«Коммерсант»: пользователи айфонов жалуются на то, что Apple не соблюдает «закон против Apple»

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В Роспотребнадзор и в Госдуму начали поступать жалобы пользователей на то, что при активации новых айфонов система вопреки законодательству не позволяет выполнить предустановку отечественных приложений. Об этом пишет «Коммерсант».

Как рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин, некоторые пользователи сообщили, что при запуске окна выбора российских приложений Apple ID выдает ошибку. Помимо этого, браузер Safari не дает возможности по умолчанию выбрать российский поисковик.

Некоторые пользователи также отмечали, что при активации нового айфона можно просто пропустить окно выбора, и тогда обязательные российские приложения не будут устанавливаться. Формально это не является нарушением закона.

В министерстве цифрового развития сообщили, что сейчас находятся в диалоге с Apple по вопросу реализации требований по предустановке и заверили, что с ближайшим обновлением проблемы будут устранены.

Поправки в закон о защите прав потребителей, предусматривающие обязательную предустановку отечественного софта, вступили в силу с 1 апреля. Они запрещают продавать «технически сложные товары» (телефоны, компьютеры, умные телевизоры) без российского программного обеспечения. Производители обязаны либо предустановить его, либо дать возможность пользователю сделать это непосредственно при активации устройства.

В СМИ новая норма упоминалась как «закон против Apple», так как эта компания обычно не предустанавливает на свои устройства сторонние приложения.

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