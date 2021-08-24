Футбольный комментатор Нобель Арустамян ушел с «Матч ТВ» из-за интервью Павла Мамаева

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил в инстаграме, что ушел с телеканала «Матч ТВ» после шести лет работы.

Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро. Интервью, как с Павлом Мамаевым, — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям.

Арустамян заявил, что на встречу с Мамаевым он ехал как «на честный разговор с футболистом», а в итоге «оказался соучастником пиар-перфоманса». «Не копаюсь в личной жизни людей, никогда этим не занимался и не буду», — отметил он.

Журналист говорил руководству «Матча», что «такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала», но его доводы не приняли. По этой причине он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя уход Арустамяна, сказала, что уважает позицию журналиста. «Нобель давно развивает свои личные ресурсы, и собственные интересы ему важнее интересов канала, о чем он мне честно сказал в разговоре», — заявила Канделаки.

Интервью Павла Мамаева выйдет в эфире «Матч ТВ» вечером 24 августа в 20:40 по московскому времени.

Павел Мамаев вместе с другим футболистом Александром Кокориным с октября 2018 года по сентябрь 2019 года находился в СИЗО, а затем в колонии по о двух драках в Москве.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег