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«Я тебе, тварь, что — служанка?» Сотрудницу пансионата для пожилых в Подмосковье заподозрили в жестоком обращении с подопечными. СК возбудил уголовное дело

Источник: Следственный комитет России

Сотрудницу пансионата для пожилых людей, расположенного в подмосковном Реутове, заподозрили в жестоком обращении с подопечными. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщило Главное управление СК по Московской области.

«Противоправные действия санитарки были запечатлены на видео», — говорится в сообщении СК. Личность подозреваемой и место ее работы не раскрываются.

Видео, на котором сотрудница пансионата ругается, в том числе матом, на полуголого подопечного, лежащего на полу, и бьет его тряпкой для мытья пола по лицу и называет «тварью», было опубликовано 22 августа в соцсетях. Телеканал РЕН сообщал, что съемка велась в пансионате «Олимпия хаус» — «одном из самых дорогих в регионе».

После публикации видео о проверке заявили главное управлении МВД по Московской области и подмосковная прокуратура.

По данным телеканала РЕН, санитарка, снятая на видео, приезжала на работу из Белгородской области. Застать ее в пансионате и допросить пока не удалось.