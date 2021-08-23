В Дагестане из-за ливней пропали три человека

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По меньшей мере три человека пропали в разных районах Дагестана во время ливня, прошедшего в регионе 23 августа.

В Левашинском районе селевой поток унес в реку автомобиль, в котором находились мать и сын, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС, не называя возраст пропавших.

В Гунибском районе из-за ливня поднялся уровень воды на реке Квартал и на Карадахской теснине, из-за чего две группы по 15 человек оказались заблокированы. Одного мужчину, по предварительной информации, унесло потоком воды. МЧС проводит его поиски. Оставшихся туристов — 30 человек, в том числе 10 детей — эвакуировали.

Ливень в Гунибском районе Дагестана Новости ННТ