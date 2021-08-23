В Бурятии нашли мошенников, четыре месяца назад похитивших 23 миллиона рублей у дочери летчика Валерия Чкалова

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В Бурятии задержали троих подозреваемых в похищении 23 миллионов рублей у дочери Валерия Чкалова.

Во время обысков по адресам проживания подозреваемых изъяли деньги, телефоны, банковские карты и «иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», сообщили в пресс-службе МВД России.

Мошенники похитили свыше 23 миллионов рублей у 82-летней Ольги Чкаловой в апреле, в полицию обратилась ее внучка. Преступники звонили женщине на протяжении двух недель и уверяли ее, что кто-то пытается снять деньги с ее счетов — в итоге она согласилась перевести их на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал мошенникам.

Валерий Чкалов — летчик-испытатель, герой Советского Союза. В 1937 году он совершил первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.

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