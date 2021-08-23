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ФСБ заявила о задержании украинца, собиравшего сведения о новейших образцах российского оружия

Источник: ТАСС

В Туле задержали гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах российского оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей».

Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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