ФСБ заявила о задержании украинца, собиравшего сведения о новейших образцах российского оружия
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В Туле задержали гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах российского оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей».
Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.