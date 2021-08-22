Минпромторг заявил о разработке нового «самолета Судного дня»

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В России ведется работа над проектом нового «самолета Судного дня», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — заявил Мантуров, добавив, что «российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения».

Ранее сообщалось, что новый «самолет Судного дня» собираются создать на базе пассажирского Ил-96.

В настоящий момент у России есть четыре «самолета Судного дня» Ил-80, разработанных на базе Ил-86. Предполагается, что в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены, с борта такого самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил. Для защиты находящихся на борту от последствий ядерного взрыва, в фюзеляже «самолетов Судного дня» нет иллюминаторов.

Помимо России такие самолеты есть у США. Американский «самолет Судного дня» создан на базе Boeing 747.

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