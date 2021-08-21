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В квартире на северо-западе Москвы взорвалась граната. Погибли мужчина и двое подростков

Источник: ТАСС
Обновлено. В прокуратуре сообщили, что 12-летний мальчик умер в больнице.

В квартире на Малой Набережной улице на северо-западе Москвы взорвалась ручная граната Ф-1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В результате инцидента погибли два человека — мужчина и 14-летний мальчик. Еше один ребенок в возрасте 12 лет госпитализирован. 

Откуда в квартире была граната, неясно. Mash пишет, что подростки могли сами найти ее и принести в дом. Источник «Интерфакса» сообщает, что они пытались разобрать ее вместе с родителями.

СК возбудил уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия (222 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). 

Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная граната. Радиус поражения ее осколками составляет до 200 метров.