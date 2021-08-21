Россия ввела санкции против главы МИД Украины

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Россия расширила список граждан Украины, против которых введены санкции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленный санкционный список попали 73 человека.

Среди них — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Персональные санкции против украинских официальных лиц вводятся с 2018 года. Российские активы и имущество попавших под санкции людей блокируются.

До настоящего момента в последний раз санкционный список пополнялся в декабре 2020 года. Сейчас в нем находятся 922 гражданина Украины.

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