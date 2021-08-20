США ввели новые санкции против РФ в годовщину отравления Навального. Под них попали сотрудники ФСБ, подозреваемые в покушении

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Минфин США ввел санкции против девяти физических лиц и двух российских организаций в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Из физических лиц в санкционный список попали:

начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов;

директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев и его заместитель Станислав Макшаков;

глава специального технологического центра ФСБ Владимир Богданов;

сотрудники ФСБ Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Константин Кудрявцев.

бывший директор 27-го ЦНИИ Минобороны РФ Артур Жиров.

Из организаций санкции введены против 27-го Центрального научно-исследовательского института и 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны РФ.

Большинство фигурантов списка упоминались в расследовании и Bellingcat об отравлении Навального, которое вышло в декабре 2020 года. Сам Навальный позже выложил запись своего разговора с человеком, которого он представил как Константина Кудрявцева — в нем тот фактически подтвердил свое участие в операции по отравлению.

Ранее 20 августа о санкциях в отношении семи россиян объявила Великобритания. В британском списке не было Кудрявцева, Жирова и Осипова.

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