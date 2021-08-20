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США ввели новые санкции против РФ в годовщину отравления Навального. Под них попали сотрудники ФСБ, подозреваемые в покушении

Источник: Министерство финансов США

Минфин США ввел санкции против девяти физических лиц и двух российских организаций в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. 

Из физических лиц в санкционный список попали:

  • начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов;
  • директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев и его заместитель Станислав Макшаков;
  • глава специального технологического центра ФСБ Владимир Богданов;
  • сотрудники ФСБ Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Константин Кудрявцев.
  • бывший директор 27-го ЦНИИ Минобороны РФ Артур Жиров.

Из организаций санкции введены против 27-го Центрального научно-исследовательского института и 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны РФ.

Большинство фигурантов списка упоминались в расследовании The Insider и Bellingcat об отравлении Навального, которое вышло в декабре 2020 года. Сам Навальный позже выложил запись своего разговора с человеком, которого он представил как Константина Кудрявцева — в нем тот фактически подтвердил свое участие в операции по отравлению.

Ранее 20 августа о санкциях в отношении семи россиян объявила Великобритания. В британском списке не было Кудрявцева, Жирова и Осипова.

Годовщина отравления Навального

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