Россияне, которым МИД больше года не мог доставить паспорта в Новую Зеландию, получили документы. Через месяц после того, как о проблеме написали СМИ

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Граждане России, проживающие в Новой Зеландии, которым МИД РФ более года не мог доставить загранпаспорта, наконец получили их. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам одной из получивших паспорт россиянок, МИДу удалось договориться с властями Новой Зеландии, чтобы сотрудник дипломатической почты смог передать паспорта в аэропорту без необходимости отбывать обязательный двухнедельный карантин. Она выразила уверенность, что ситуация разрешилась из-за того, что на нее обратили внимание СМИ.

На это повлияли публикации в СМИ: мы же с начала весны жаловались и в МИД, и в посольство, но ничего не происходило. А две недели назад кто-то из МИДа запросил скан паспорта и затем сказал, что паспорта упакованы и готовы к отправке.

При этом некоторым россиянам придется подождать получения своих паспортов, уже находящихся в Новой Зеландии, еще какое-то время — так как в стране 17 августа ввели жесткий локдаун из-за первого за полгода случая передачи коронавируса внутри страны.

Около 700 российских граждан, живущих в Новой Зеландии, не могли получить новые паспорта взамен просроченных больше года. МИД РФ отказывался посылать дипкурьеров в страну из-за введенного там двухнедельного карантина для всех въезжающих. В условиях отсутствия действующих документов люди были лишены возможности получать госуслуги, делать крупные покупки, устраиваться на работу. Россияне также не имели права выехать из Новой Зеландии куда-либо кроме России, при том что между двумя странами нет прямого авиасообщения.

Общественное внимание к ситуации было привлечено в середине июля, когда о ней написали «Медуза», «Новая газета» и другие СМИ.

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