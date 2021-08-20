Опрос в «Справочнике врача»: больше 80% медиков, задействованных в вакцинации от COVID-19, вынуждены перерабатывать

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81,4% медработников, задействованных в кампании по вакцинации от коронавируса, задерживаются на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса в мобильном приложении , с которыми ознакомился РБК.

22,8% опрошенных заявили, что задерживаются на час, 23,6% — на два часа, 35% — больше чем на три часа. Вовремя уходят лишь 18,6% респондентов.

Среди причин переработок медработники назвали большой объем бумажной работы (55,8%), нехватку специалистов (53,9%), а также большое число пациентов (36,5%). РБК отмечает, что в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

31,5% медработников сталкивались с «дисциплинарными высказываниями» со стороны начальства из-за того, что не успевали выполнять работу в срок. 66,6% участников опроса заявили, что вакцинация негативно влияет на оказание медицинской помощи.

Темпы вакцинации в России существенно возросли во второй половине июня — после того, как Москва, а следом за ней и другие регионы обязали прививаться работников, занятых в определенных сферах. На данный момент обязательная вакцинация введена уже в более чем 40 из 85 регионов России.

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