Испания не пустила корабль ВМФ России в свой порт в Африке

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Министерство иностранных дел Испании не позволило кораблю Северного флота ВМФ России зайти в порт из-за того, что не получило сведений об их дальнейшем маршруте, сообщает El Pais.

В порт не смогли войти большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай», на которых находились около 350 человек. Россия запрашивала разрешение на их вход в порт 18-20 августа.

Министерство обороны Испании, как отмечает издание, не возражало против этого, но МИД запросил данные о том, куда направляются корабль и буксир. Когда российская сторона не дала ответа, ведомство отказалось разрешить вход в порт.

El Pais указывает на политический характер решения МИД Испании, поскольку в 2022 году Мадрид примет следующий саммит НАТО.

В 2010-2016 годах российские корабли регулярно заходили в Сеуту. В эти годы порт посетили около 60 кораблей. В октябре 2016 года эту практику приостановили из-за возражений союзников Испании, в том числе Великобритании, которые раскритиковали страну за материально-техническую поддержку кораблей, участвующих в войне в Сирии.

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