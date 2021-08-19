В Вашингтоне водитель припарковал грузовик у библиотеки Конгресса и заявил, что в машине заложена бомба. Через несколько часов он сдался властям
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Обновлено. Через несколько часов переговоров мужчина сдался властям.
В Вашингтоне водитель грузовика, припаркованного рядом со зданием библиотеки Конгресса на Капитолийском холме, заявил, что в его машине заложена бомба.
Полиция эвакуировала людей из нескольких близлежащих зданий и ведет переговоры с мужчиной. Полицейские заметили у него в руках устройство, похожее на детонатор.
В стриме на фейсбуке мужчина потребовал разговора с президентом США Джо Байденом и заявил, что заложил еще четыре бомбы в других местах.
В полиции сообщили, что, вероятно, установили личность мужчины, но пока не будут раскрывать данных о нем. Его мотивы неясны.