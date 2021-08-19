Нина Церетилова, у которой отняли детей вопреки решению суда, сообщила о нападении бывшего мужа и его родителей

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Нина Церетилова, у которой отобрали детей вопреки судебному решению, рассказала в инстаграме, что на нее напал бывший муж Магомед Церетилов и его родители.

Напал сначала он, скинул меня с лестницы, а потом меня пинали его родители и избили. Я приехала, потому что он больной ковидом, чтобы взять мазок у детей и их увидеть хотя бы так.

В разговоре с изданием « » Церетилова рассказала, что узнала о болезни бывшего мужа 18 августа, а утром 19 августа вместе с врачами приехала в его дом в Буйнакске, чтобы сделать своим детям анализы на коронавирус. За нападением наблюдали двое ее сыновей, отметила Церетилова, у которой в результате нападения остались гематома на голове и ушибы на теле. Она написала заявление в полицию, пишет «Кавказ.Реалии».

Магомед Церетилов заявил, что бывшая жена пыталась попасть в дом его родителей «под видом врача» и «устроила драку».

Его отец Ахмед Церетилов пожаловался, что бывшая невестка нанесла ему повреждения, сообщили «Кавказ.Реалии» в полиции Буйнакска.

Нина Церетилова разошлась с бывшим мужем Магомедом Церетиловым в 2012 году. По словам женщины, он ее избивал. У бывших супругов трое общих детей.

Осенью 2020 года суд в Дагестане решил, что дети Церетиловой должны жить с отцом, сославшись на то, что женщина «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери» и «на ее теле изображены татуировки с надписями». Но Верховный суд Дагестана оставил детей Церетиловой с матерью.

В декабре 2020 года, по словам Церетиловой, отец встретил детей после школы и увез. Через несколько месяцев старшего сына удалось вернуть, но ненадолго — в июле 2021-го он снова был похищен. Это произошло на следующий день после того, как дагестанский суд ограничил бывшего мужа Церетиловой в родительских правах.

В конце июля Церетилова приехала к бывшему мужу, чтобы забрать детей в присутствии судебных приставов, но их ей не отдали, сославшись на то, что дети якобы хотят жить с отцом.

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