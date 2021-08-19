Николь Кидман разрешили не соблюдать самоизоляцию в Гонконге. Местных жителей возмутило сделанное для актрисы исключение

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Актрисе Николь Кидман, прилетевшей в Гонконг на съемки, местные власти разрешили не соблюдать самоизоляцию, обязательную для прибывших из-за границы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гонконгские СМИ.

По правилам, прибывающие в Гонконг из-за рубежа должны провести на самоизоляции от семи до 21 дня в специально отведенных для этих целей гостиницах. Срок самоизоляции зависит от уровня распространения COVID-19 в стране, откуда они приехали в Гонконг.

Это требование распространяется и на вакцинированных, и на местных жителей, вернувшихся домой. Но, как выяснилось, не на Николь Кидман, что вызвало бурную реакцию в местных соцсетях.

Пользователи указывали, что многие жители Гонконга из-за требований о самоизоляции уже почти два года не видели своих родных и близких.

Reuters также отмечает, что из-за переноса в середине августа некоторых государств, например США, Франции и Испании, из списка стран со средним уровнем заболеваемости в список стран с высоким риском COVID-19, многие люди были вынуждены экстренно менять планы. Например, покупать билеты на другие даты или сдавать их, а также бронировать гостиницы для самоизоляции на 21 день (а не на 7 или на 14, как для стран с более низкими показателями заболеваемости ковидом) в условиях ограниченного количества мест.

Николь Кидман в Гонконге должна участвовать в съемках сериала «Экспаты» для стримингового сервиса Amazon.

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