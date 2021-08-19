Международная федерация гимнастики признала справедливым судейство на Олимпиаде в Токио, где россиянки остались без золота

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Технический комитет Международной федерации гимнастики не нашел нарушений в работе судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Оценки и результаты соревнований по художественной гимнастике как в индивидуальных, так и в групповых выступлениях «справедливы и беспристрастны», говорится в заявлении организации.

Международная федерация гимнастики «была потрясена», узнав об угрозах, поступавших в адрес судей, работавших на Олимпиаде в Токио. «Эти попытки дестабилизировать судей совершенно неприемлемы», — подчеркивается в заявлении.

По итогам соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио в индивидуальных соревнованиях золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина стала второй. В групповых соревнованиях россиянки также заняли второе место, а олимпийскими чемпионками стали болгарские гимнастки. Без золота в художественной гимнастике Россия осталась впервые с 1996 года.

После того, как Аверина проиграла Ашрам, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выступила с резкими заявлениями по поводу судейства, а Олимпийский комитет России объявил, что будет требовать разъяснений. О несправедливом судействе также заявили многие российские политики и знаменитости.

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